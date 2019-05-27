Медведев провёл одну из самых коротких пресс-конференций в истории «РГ»

На старте Открытого чемпионата Франции по теннису россиянин Даниил Медведев в упорном пятисетовом противостоянии проиграл хозяину кортов Пьер-Югу Эрберу – 6:4, 6:4, 3:6, 2:6, 5:7.

Пресс-конференция 23-летнего уроженца Москвы стала одной из самых коротких на «Ролан Гаррос». Даниил ответил лишь на один вопрос.

«Что пошло не так в этом матче? Он стал лучше играть после двух сетов. В этом всё дело», — заявил Медведев.

Напомним, российский теннисист не смог преодолеть первый круг на «РГ» третий раз подряд.

Следующим соперником Эрбера станет либо соотечественник Бенуа Пэр, либо представитель Румынии Мариуш Копил.

Действующим чемпионом «Ролан Гаррос» является испанец Рафаэль Надаль. В финале прошлогоднего розыгрыша он в трёх партиях выиграл у Доминика Тима из Австрии — 6:4, 6:3, 6:2.