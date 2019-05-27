Александрова вышла во второй круг «Ролан Гаррос», Звонарёва выбыла

На старте Открытого чемпионата Франции по теннису россиянка Екатерина Александрова нанесла поражение румынке Михаэле Бузэрнеску, посеянной под 30-м номером, со счётом 6:4, 6:4. Продолжительность матча составила 1 час 26 минут.

Александрова выполнила 2 эйса, 4 раза ошиблась на подаче и реализовала 5 брейк-пойнтов из восьми. В активе её визави 1 подача навылет, 3 двойные ошибки и 3 реализованных брейк-пойнта.

За выход в третий круг соревнований Александрова поборется либо с чешкой Барборой Стрыцовой, либо с Самантой Стосур из Австралии.

Ещё одна представительница России Вера Звонарёва не смогла преодолеть первый раунд «РГ», уступив в двух сетах испанке Алёне Большовой-Задойновой — 4:6, 2:6.

Действующей победительницей Открытого чемпионата Франции является румынка Симона Халеп.