Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0)
Главная / Теннис / Новости /

Александрова вышла во второй круг «Ролан Гаррос», Звонарёва выбыла

Александрова вышла во второй круг «Ролан Гаррос», Звонарёва выбыла
Теннис / Roland Garros 2019 0

На старте Открытого чемпионата Франции по теннису россиянка Екатерина Александрова нанесла поражение румынке Михаэле Бузэрнеску, посеянной под 30-м номером, со счётом 6:4, 6:4. Продолжительность матча составила 1 час 26 минут.

Александрова выполнила 2 эйса, 4 раза ошиблась на подаче и реализовала 5 брейк-пойнтов из восьми. В активе её визави 1 подача навылет, 3 двойные ошибки и 3 реализованных брейк-пойнта.

За выход в третий круг соревнований Александрова поборется либо с чешкой Барборой Стрыцовой, либо с Самантой Стосур из Австралии.

Ещё одна представительница России Вера Звонарёва не смогла преодолеть первый раунд «РГ», уступив в двух сетах испанке Алёне Большовой-Задойновой — 4:6, 2:6.

Действующей победительницей Открытого чемпионата Франции является румынка Симона Халеп.

27 мая 2019 года, понедельник. 18:10 МСК
Ролан Гаррос (ж). 1-й круг
Матч окончен
Михаэла Бузэрнеску
33
Румыния
Михаэла Бузэрнеску
М. Бузэрнеску
0 : 2
Екатерина Александрова
58
Россия
Екатерина Александрова
Е. Александрова
1 2 3
           
4 4  
6 6  
           
27 мая 2019 года, понедельник. 18:15 МСК
Ролан Гаррос (ж). 1-й круг
Матч окончен
Алёна Большова-Задойнова
137
Испания
Алёна Большова-Задойнова
А. Большова-Задойнова
2 : 0
Вера Звонарёва
78
Россия
Вера Звонарёва
В. Звонарёва
1 2 3
           
6 6  
4 2  
           
Очередной поход Серены за рекордом Маргарет Корт. Матчи 2-го дня «Ролан Гаррос»
Джокович, Надаль, Тим, Бертенс, Квитова, С.Уильямс, а также россияне Медведев Звонарёва и Павлюченкова сыграют во 2-й день «Ролан Гаррос».
Комментарии (0)
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент