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Дьяченко выиграла у С. Уильямс первый сет, но не смогла выйти во 2-й круг «РГ»

Дьяченко выиграла у С. Уильямс первый сет, но не смогла выйти во 2-й круг «РГ»
Теннис / Roland Garros 2019 0

В матче первого раунда Открытого чемпионата Франции россиянка Виталия Дьяченко в трёх сетах проиграла 23-кратной победительнице турниров «Большого шлема», американке Серене Уильямс (10), со счётом 6:2, 1:6, 0:6. Продолжительность встречи составила 1 час 32 минуты.

Дьяченко не подавала навылет, совершила 5 двойных ошибок и реализовала 2 брейк-пойнта из пяти. Уильямс выполнила 9 эйсов, дважды ошиблась на подаче и сделала 5 брейков.

«Чемпионат» провёл прямую текстовую трансляцию противостояния.
Текстовая онлайн-трансляция матча С. Уильямс — Дьяченко на «Ролан Гаррос»

За выход в третий круг С. Уильямс поспорит либо с японкой Куруми Нарой (Q), либо со словенкой Далилой Якупович.

Действующей победительницей грунтового турнира «Большого шлема» является румынка Симона Халеп. В прошлогоднем финале она обыграла представительницу США Слоан Стивенс со счётом 3:6, 6:4, 6:1.

27 мая 2019 года, понедельник. 18:55 МСК
Ролан Гаррос (ж). 1-й круг
Матч окончен
Серена Уильямс
10
США
Серена Уильямс
С. Уильямс
2 : 1
Виталия Дьяченко
83
Россия
Виталия Дьяченко
В. Дьяченко
1 2 3
           
2 6 6
6 1 0
           
Очередной поход Серены за рекордом Маргарет Корт. Матчи 2-го дня «Ролан Гаррос»
Джокович, Надаль, Тим, Бертенс, Квитова, С.Уильямс, а также россияне Медведев Звонарёва и Павлюченкова сыграют во 2-й день «Ролан Гаррос».
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