Дьяченко выиграла у С. Уильямс первый сет, но не смогла выйти во 2-й круг «РГ»

В матче первого раунда Открытого чемпионата Франции россиянка Виталия Дьяченко в трёх сетах проиграла 23-кратной победительнице турниров «Большого шлема», американке Серене Уильямс (10), со счётом 6:2, 1:6, 0:6. Продолжительность встречи составила 1 час 32 минуты.
Дьяченко не подавала навылет, совершила 5 двойных ошибок и реализовала 2 брейк-пойнта из пяти. Уильямс выполнила 9 эйсов, дважды ошиблась на подаче и сделала 5 брейков.
«Чемпионат» провёл прямую текстовую трансляцию противостояния.
Текстовая онлайн-трансляция матча С. Уильямс — Дьяченко на «Ролан Гаррос»
За выход в третий круг С. Уильямс поспорит либо с японкой Куруми Нарой (Q), либо со словенкой Далилой Якупович.
Действующей победительницей грунтового турнира «Большого шлема» является румынка Симона Халеп. В прошлогоднем финале она обыграла представительницу США Слоан Стивенс со счётом 3:6, 6:4, 6:1.
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