Медведев на «РГ» проиграл третий из трёх пятисетовых матчей в карьере

В первом круге «Ролан Гаррос» россиянин Даниил Медведев уступил хозяину кортов Пьеру-Югу Эрберу со счётом 6:4, 6:4, 3:6, 2:6, 5:7.

Уроженец Москвы проиграл третий из трёх пятисетовых матчей в карьере. С конца апреля 23-летний спортсмен не выигрывает на протяжении четырёх встреч подряд.

Эрбер, который является действующим чемпионом Открытого чемпионата Франции в парном разряде, впервые в карьере отыгрался, уступая по сетам — 0:2.

Следующим соперником 28-летнего Эрбера станет либо соотечественник Бенуа Пэр, либо представитель Румынии Мариуш Копил.



Действующим чемпионом «Ролан Гаррос» является испанец Рафаэль Надаль. В финале прошлогоднего розыгрыша он в трёх партиях выиграл у Доминика Тима из Австрии — 6:4, 6:3, 6:2.