Медведев на «РГ» проиграл третий из трёх пятисетовых матчей в карьере
В первом круге «Ролан Гаррос» россиянин Даниил Медведев уступил хозяину кортов Пьеру-Югу Эрберу со счётом 6:4, 6:4, 3:6, 2:6, 5:7.
Уроженец Москвы проиграл третий из трёх пятисетовых матчей в карьере. С конца апреля 23-летний спортсмен не выигрывает на протяжении четырёх встреч подряд.
Эрбер, который является действующим чемпионом Открытого чемпионата Франции в парном разряде, впервые в карьере отыгрался, уступая по сетам — 0:2.
Следующим соперником 28-летнего Эрбера станет либо соотечественник Бенуа Пэр, либо представитель Румынии Мариуш Копил.
Действующим чемпионом «Ролан Гаррос» является испанец Рафаэль Надаль. В финале прошлогоднего розыгрыша он в трёх партиях выиграл у Доминика Тима из Австрии — 6:4, 6:3, 6:2.
Медведев провёл одну из самых коротких пресс-конференций в истории «РГ»
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