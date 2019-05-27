Ольховский: может, Касаткина травмирована или её что-то беспокоит

Тренер сборной России по теннису Андрей Ольховский оценил шансы россиянки Дарьи Касаткиной успешно выступить на Открытом чемпионате Франции. В первом круге 22-летней уроженке Тольятти предстоит сыграть с итальянкой Ясмине Паолини.

«На Касаткину действительно возлагается надежда, но, к сожалению, потеряв уверенность, ей сложно без каких-либо «коронок» и суперсильных сторон играть на самом высоком уровне. В первую очередь коронной для Дарьи была, скорее всего, мощная игра. Но это никак не подача навылет. Если ты потерял некоторую уверенность, то стабильно и мощно с задней линии довольно сложно играть продолжительное время.

Наверное, причина всё-таки в психологии, в команде, которая вместе с Дарьей. Мне кажется, это больше её внутреннее состояние. Мы судим только со стороны, не зная её физической готовности. Может, она травмирована или её что-то беспокоит. Если её физическая форма на том уровне, на котором должна быть, то причины точно психологические.

Сможет ли Дарья заиграть на прежнем для себя уровне? Шанс есть. Женский тур достаточно открыт, на мой взгляд. В нём нет явного лидера. Уже около года мы говорим, что любой, кто более или менее начинает играть, легко может сыграть на очень высоком уровне", — приводит слова Ольховского «МК».