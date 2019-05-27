Украинская теннисистка Козлова — о своей татуировке: все были в шоке

Украинская теннисистка Катерина Козлова, которая во втором круге «Ролан Гаррос» сыграет с соотечественницей Элиной Свитолиной, сообщила, что решение сделать татуировку получилось спонтанным.
«Тату я сделала в Барселоне, и случилось это довольно спонтанно. Написала одному мастеру, с которым была знакома, объяснила, какой у меня запрос, что я хочу птицу Феникс. Мне понравился эскиз, изначально я хотела маленькую татуировку, пробовала её в разных местах, но, что удивительно даже для себя, как и для других, мне понравилась вот такого размера. Она достаточно большая.
Конечно, она имеет определённое значение, но я оставлю это при себе. Да, можно понимать, что это как-то связано и с карьерой. Скажу, что не зря это именно Феникс.
Игроки и тренеры, когда видели татуировку, спрашивали меня. Для многих это было неожиданно, никто не мог меня ассоциировать с такой крупной тату. Всем казалось, что это невозможно. Видимо, из-за моего характера, такого серьёзного и спокойного, никто не мог подумать, что я могу такое вычудить (смеётся). Все были в шоке, можно сказать. Даже тренеры, которые не особо близко со мной общались, спрашивали, как так получилось», — цитирует Козлову «Большой теннис Украины».
Фотография доступна в «инстаграме» Козловой.
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