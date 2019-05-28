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С. Уильямс — о проигрыше первого сета в матче с Дьяченко: это было странно

С. Уильямс — о проигрыше первого сета в матче с Дьяченко: это было странно
Теннис / Roland Garros 2019 0

Американка Серена Уильямс прокомментировала победу над россиянкой Виталией Дьяченко в первом круге «Ролан Гаррос» со счётом 2:6, 6:1, 6:0.

«Физически я отлично себя чувствовала. Да, у меня было много травм. Обычно я всё-таки выступаю без травм, но в Австралии повредила голеностоп и дальше стало только хуже. Думаю, я наконец иду на поправку. Этот год получается интересным для меня.

Проигрыш первого сета? Это было странно. Я столкнулась с трудностями, а затем занервничала и просто перестала двигаться. У меня на ногах были словно бетонные блоки. Я подумала: „Нужно что-то делать“. Я допускала слишком много ошибок.

Я понимала, что хуже уже быть не может. Это я себе и сказала. Нужно было сохранять позитивный настрой. Начало игры действительно вышло странным.

Я хорошо тренировалась. Последние полторы недели получились отличными, но во время игры я подумала: «Это не та Серена, которая так здорово тренировалась и которую я вижу каждый день», — цитирует Уильямс официальный сайт тура.

За выход в третий круг Уильямс поспорит либо с японкой Куруми Нарой, либо со словенкой Далилой Якупович.

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