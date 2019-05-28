С. Уильямс — о проигрыше первого сета в матче с Дьяченко: это было странно

Американка Серена Уильямс прокомментировала победу над россиянкой Виталией Дьяченко в первом круге «Ролан Гаррос» со счётом 2:6, 6:1, 6:0.
«Физически я отлично себя чувствовала. Да, у меня было много травм. Обычно я всё-таки выступаю без травм, но в Австралии повредила голеностоп и дальше стало только хуже. Думаю, я наконец иду на поправку. Этот год получается интересным для меня.
Проигрыш первого сета? Это было странно. Я столкнулась с трудностями, а затем занервничала и просто перестала двигаться. У меня на ногах были словно бетонные блоки. Я подумала: „Нужно что-то делать“. Я допускала слишком много ошибок.
Я понимала, что хуже уже быть не может. Это я себе и сказала. Нужно было сохранять позитивный настрой. Начало игры действительно вышло странным.
Я хорошо тренировалась. Последние полторы недели получились отличными, но во время игры я подумала: «Это не та Серена, которая так здорово тренировалась и которую я вижу каждый день», — цитирует Уильямс официальный сайт тура.
За выход в третий круг Уильямс поспорит либо с японкой Куруми Нарой, либо со словенкой Далилой Якупович.
- 28 мая 2019
-
10:02
-
09:54
-
09:11
-
09:02
-
00:51
-
00:07
- 27 мая 2019
-
23:41
-
23:19
-
21:38
-
20:29
-
20:23
-
19:49
-
18:47
-
18:38
-
18:16
-
17:31
-
17:03
-
16:56
-
16:44
-
16:33
-
16:21
-
16:11
-
16:05
-
15:29
-
15:26
-
14:32
-
14:13
-
14:12
-
14:00
-
13:32
-
12:30
-
12:02
-
11:43
-
11:06
-
10:56