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С.Уильямс вышла на корт в куртке с надписями «Мать, королева, чемпионка, богиня»

С.Уильямс вышла на корт в куртке с надписями «Мать, королева, чемпионка, богиня»
Теннис / Roland Garros 2019 0

23-кратная победительница турниров «Большого шлема» американка Серена Уильямс вышла на стартовый матч Открытого чемпионата Франции с россиянкой Виталией Дьяченко в куртке, на которой были нанесены слова на французском языке: «Мать, королева, чемпионка, богиня».

Фото доступно в «твиттере» AJ+.

Бывшая первая ракетка мира одержала победу со счётом 2:6, 6:1, 6:0. За выход в третий круг Уильямс поспорит либо с японкой Куруми Нарой, либо со словенкой Далилой Якупович. Первый сет выиграла Нара — 7:5, во втором с таким же счётом сильнее оказалась Якупович.

Действующей победительницей грунтового турнира «Большого шлема» является румынка Симона Халеп. В прошлогоднем финале она обыграла представительницу США Слоан Стивенс со счётом 3:6, 6:4, 6:1.

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