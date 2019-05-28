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Чешская теннисистка не смогла завершить розыгрыш из-за атаковавших её голубей

Чешская теннисистка не смогла завершить розыгрыш из-за атаковавших её голубей
Теннис / Roland Garros 2019 0

Забавный случай произошёл в матче первого раунда Открытого чемпионата Франции между чешкой Мари Бузковой и канадкой Бьянкой Андрееску (22). Чешка не сумела завершить один из розыгрышей в первой партии из-за атаковавших её голубей.

Две птицы вылетели на корт и полетели прямо на теннисистку в тот момент, когда она хотела нанести удар. Судья засчитала очко в пользу канадки, что показалось Бузковой несправедливым — она начала оспаривать такое решение и даже приостановила ради этого матч.

Видео можно посмотреть в «твиттере» Eurosport It.

Сам матч девушки не доиграли – при счёте 7:5, 4:6 игра была прервана из-за наступления темноты.

Открытый чемпионат Франции, действующей чемпионкой которого является румынка Симона Халеп, завершится 8 июня.

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