Серена Уильямс: тяжело быть Сереной Уильямс

23-кратная победительница турниров «Большого шлема» американка Серена Уильямс рассказала, почему она вышла на стартовый матч Открытого чемпионата Франции в куртке, на которой были нанесены слова на французском языке: «Мать, королева, чемпионка, богиня».

«Я просто хотела напомнить, что каждая может стать чемпионкой и королевой. Мне очень нравится этот посыл. Да, это тяжело. Точно так же, как быть Сереной Уильямс», — приводит слова Уильямс NDTV.

На старте «Ролан Гаррос» Серена победила россиянку Виталию Дьяченко со счётом 2:6, 6:1, 6:0. За выход в третий круг Уильямс поспорит либо с японкой Куруми Нарой, либо со словенкой Далилой Якупович.

Действующей победительницей грунтового турнира «Большого шлема» является румынка Симона Халеп.