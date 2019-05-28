Серена Уильямс: тяжело быть Сереной Уильямс
23-кратная победительница турниров «Большого шлема» американка Серена Уильямс рассказала, почему она вышла на стартовый матч Открытого чемпионата Франции в куртке, на которой были нанесены слова на французском языке: «Мать, королева, чемпионка, богиня».
«Я просто хотела напомнить, что каждая может стать чемпионкой и королевой. Мне очень нравится этот посыл. Да, это тяжело. Точно так же, как быть Сереной Уильямс», — приводит слова Уильямс NDTV.
На старте «Ролан Гаррос» Серена победила россиянку Виталию Дьяченко со счётом 2:6, 6:1, 6:0. За выход в третий круг Уильямс поспорит либо с японкой Куруми Нарой, либо со словенкой Далилой Якупович.
Действующей победительницей грунтового турнира «Большого шлема» является румынка Симона Халеп.
С.Уильямс вышла на корт в куртке с надписями «Мать, королева, чемпионка, богиня»
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