Джокович прокомментировал успешный старт на «Ролан Гаррос»

Первая ракетка мира из Сербии Новак Джокович прокомментировал свой выход во второй круг «Ролан Гаррос». В первом матче он обыграл поляка Хуберта Хуркача — 6:4, 6:2, 6:2.
«Радует тот факт, что в первом же раунде мне противостоял классный соперник. Хуберт заставил меня двигаться в хорошем темпе. Я сосредоточен и полон решимости.
Хотя никогда и не играл с Хуркачем в официальных матчах, я чувствовал, что он может представлять большую угрозу, если я позволю ему играть в свой теннис. Итог говорит о том, что я сыграл хорошо, все элементы в моей игре работали хорошо, что не может не радовать.
Быстрый брейк в первом сете расслабил меня, дал уверенность. Большинство геймов на подаче я выиграл довольно комфортно, что тоже говорит о том, что матч был с моей стороны хорошим», – цитирует Джоковича официальный сайт АТР.
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