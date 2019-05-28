Тим: из четырёх сетов положительно выделить можно только последний
Четвёртая ракетка мира из Австрии Доминик Тим прокомментировал свой выход во второй круг «Ролан Гаррос». В четырёх партиях он обыграл американца Томми Пола – 6:4, 4:6, 7:6 (7:5), 6:2.
«Матч определённо был тяжёлым, но лёгкой прогулки я и не ожидал. Что могу сказать точно, это то, что играл сегодня не лучшим образом. В то же время и Томми в некоторых отрезках встречи играл потрясающе.
Самым положительным моментом можно назвать четвёртый сет. Я расслабился и играл так, как должен — быстро, резко, заставлял соперника много двигаться», – цитирует Доминика официальный сайт АТР.
Следующим соперником прошлогоднего финалиста соревнований станет представитель Казахстана Александр Бублик. «Ролан Гаррос»—2019 завершится 9 июня.
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Джокович бьётся за 2-й «Карьерный шлем», Надаль – за 12-й титул в Париже, Серена попытается догнать Корт, а россияне – «выстрелить».
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