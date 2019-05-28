Тиафо вырвало во время матча первого круга «Ролан Гаррос»

Американец Фрэнсис Тиафо с трудом перенёс матч первого раунда Открытого чемпионата Франции. 21-летний теннисист уступил сербу Филипу Краиновичу со счётом 2:6, 6:4, 3:6, 6:3, 0:6. В ходе матча Тиафо почувствовал недомогания – теннисиста вырвало прямо на корт.
«Рвота во время матча — это, конечно, неожиданно. Меня рвало не только на корте, но и в раздевалке, когда взял паузу после третьего сета.
Результат пятой партии, очевидно, является результатом проблем — я был истощён. Тяжело завершать так турнир», – цитирует Тиафо AP.
Стоит отметить, что в ходе матча Тиафо совершил 62 невынужденные ошибки. Следующим соперником Краиновича станет испанец Роберто Карбальес-Баэна.
Открытый чемпионат Франции, действующим победителем которого является испанец Рафаэль Надаль, завершится 9 июня.
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