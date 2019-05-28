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Касаткина вышла во второй круг «Ролан Гаррос»

Касаткина вышла во второй круг «Ролан Гаррос»
Теннис / Roland Garros 2019 0

Российская теннисистка Дарья Касаткина, посеянная на Открытом чемпионате Франции под 21-м номером, вышла во второй круг, обыграв представительницу Италии Ясмине Паолини (Q) со счётом 6:2, 6:3. Продолжительность противостояния составила 1 час 9 минут.

Первая ракетка России 1 раз подала навылет, совершила 6 двойных ошибок и реализовала 6 из 17 брейк-пойнтов. На счету её соперницы 1 эйс, 2 двойные ошибки и 2 брейка.

За выход в третий круг Касаткина поспорит с Моникой Пуиг из Пуэрто-Рико, которая победила бельгийку Кирстен Флипкенс — 6:1, 7:5.

«Ролан Гаррос». Женщины. Первый круг
Ирина Бегу (Румыния) — Чжу Линь (Китай) — 6:1, 6:1.

Действующей победительницей грунтового турнира «Большого шлема» является румынка Симона Халеп. В прошлогоднем финале она обыграла представительницу США Слоан Стивенс со счётом 3:6, 6:4, 6:1.

28 мая 2019 года, вторник. 12:10 МСК
Ролан Гаррос (ж). 1-й круг
Матч окончен
Дарья Касаткина
21
Россия
Дарья Касаткина
Д. Касаткина
2 : 0
Ясмине Паолини
210
Италия
Ясмине Паолини
Я. Паолини
1 2 3
           
6 6  
2 3  
           
28 мая 2019 года, вторник. 12:10 МСК
Ролан Гаррос (ж). 1-й круг
Матч окончен
Ирина Бегу
116
Румыния
Ирина Бегу
И. Бегу
2 : 0
Чжу Линь
106
Китай
Чжу Линь
Ч. Линь
1 2 3
           
6 6  
1 1  
           
28 мая 2019 года, вторник. 12:10 МСК
Ролан Гаррос (ж). 1-й круг
Матч окончен
Моника Пуиг
59
Пуэрто-Рико
Моника Пуиг
М. Пуиг
2 : 0
Кирстен Флипкенс
64
Бельгия
Кирстен Флипкенс
К. Флипкенс
1 2 3
           
6 7  
1 5  
           
Хачанов – последний из россиян в мужской сетке «Ролан Гаррос». Матчи 3-го дня
Осака, Халеп, Бушар, Азаренко, Остапенко, Соболенко, Зверев, а также россияне Хачанов и Касаткина сыграют в 3-й день «Ролан Гаррос».
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