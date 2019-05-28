Касаткина вышла во второй круг «Ролан Гаррос»

Российская теннисистка Дарья Касаткина, посеянная на Открытом чемпионате Франции под 21-м номером, вышла во второй круг, обыграв представительницу Италии Ясмине Паолини (Q) со счётом 6:2, 6:3. Продолжительность противостояния составила 1 час 9 минут.

Первая ракетка России 1 раз подала навылет, совершила 6 двойных ошибок и реализовала 6 из 17 брейк-пойнтов. На счету её соперницы 1 эйс, 2 двойные ошибки и 2 брейка.

За выход в третий круг Касаткина поспорит с Моникой Пуиг из Пуэрто-Рико, которая победила бельгийку Кирстен Флипкенс — 6:1, 7:5.



«Ролан Гаррос». Женщины. Первый круг

Ирина Бегу (Румыния) — Чжу Линь (Китай) — 6:1, 6:1.

Действующей победительницей грунтового турнира «Большого шлема» является румынка Симона Халеп. В прошлогоднем финале она обыграла представительницу США Слоан Стивенс со счётом 3:6, 6:4, 6:1.