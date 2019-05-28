М. Зверев: полгода назад я не хотел играть в теннис

Немецкий теннисист Миша Зверев рассказал о проблемах, которые преследуют его на протяжении последних нескольких лет.



«Начиная с US Open — 2018 у меня начались проблемы. Предыдущие восемь месяцев я сражался с самим собой. Не хотел играть в теннис, желал больше времени проводить с новорожденным сыном. Понимаете, я не хочу играть, если не наслаждаюсь теннисом.



Когда ты 50-я ракетка мира, то понимаешь, что всё в порядке. Когда ты 200-й, постепенно появляются вопросы. Следом пошли новые проблемы: травма голени, повреждение запястья.



К счастью, в последнее время я снова почувствовал себя лучше. Я не сдаюсь», – цитирует Мишу Tennis World USA.



В июле 2017 года Зверев-старший являлся 25-й ракеткой мира. Сейчас 31-летний теннисист располагается на 102-м месте рейтинга АТР.