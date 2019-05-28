Джейми Маррей отказался от совместных выступлений с Бруно Суаресом

Британский теннисист, экс первая ракетка мира в парном разряде Джейми Маррей принял решение прекратить выступления в дуэте с бразильцем Бруно Суаресом. Об этом сообщает Match Tie Break.
Такой поступок Маррей обусловил резким ухудшением результатов пары. Сообщается, что 37-летний Суарес с пониманием отнёсся к такому решению – дружеские отношения теннисистов не пострадают. Таким образом, Открытый чемпионат Франции станет последним турниром, на котором Джейми и Бруно сыграют в паре.
В 2016 году Маррей и Суарес являлись второй парой в мире. Британец и бразилец выиграли US Open и Открытый чемпионат Австралии. Всего в активе пары 10 завоёванных трофеев.
В текущий момент Суарес является 7-й ракеткой мира в парном разряде, Маррей – 8-й номер рейтинга.
Ранее Джейми Маррей отказался от совместного выступления на Уимблдоне со своим братом Энди.
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