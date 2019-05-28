Томич: Кирьос назвал «Ролан Гаррос» отстоем? Я с ним согласен

Австралиец Бернард Томич, проигравший в первом круге «Ролан Гаррос» американцу Тейлору Фритцу со счётом 1:6, 4:6, 1:6, согласился с мнением соотечественника Ника Кирьоса, который ранее назвал этот турнир «отстоем».

«Кирьос назвал „Ролан Гаррос“ отстоем? Я согласен с ним. Этот турнир не для меня. Я уверен, что отдал все силы на корте. Но это покрытие мне не подходит. Оно не такое тяжёлое, просто моя игра не подходит для грунта. То, в чём я хорош, на грунте не приносит успеха.

Сейчас я отправляюсь в отель. Понятия не имею, какой турнир для меня будет следующим», — приводит слова Томича AFP.

Ник Кирьос ранее отказался от участия в Открытом чемпионате Франции. Действующим победителем турнира является испанец Рафаэль Надаль.