Мыскина: перед финалом «Ролан Гаррос — 2004 у меня произошёл нервный срыв

Бывшая вторая ракетка мира в одиночном разряде Анастасия Мыскина вспомнила детали финального матча «Ролан Гаррос» — 2004.
«Финал — это, наверное, главное. Как я к нему готовилась, как плакала в раздевалке… Нервное напряжение началось ещё за день до финала, и первое, что мне приходит в голову – это именно подготовка к финалу.
На разминке что-то не получалось, сверху напряжение – начинаешь копаться в себе, всё негативное вылезает наружу. Из-за этого и произошёл нервный срыв. Слава богу, всё это вышло в раздевалке, иначе было бы сложнее.
Сам матч прошёл очень быстро (Анастасия выиграла у Елены Дементьевой со счётом 6:1, 6:2). Наверное, мне не хватило эмоций после игры, но это, вероятно, от непонимания что делать, куда бежать, кого благодарить и вообще как это делается», — заявила Мыскина в интервью Eurosport.ru.
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