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Остапенко совершила 14 двойных ошибок и проиграла Азаренко на «Ролан Гаррос»

Остапенко совершила 14 двойных ошибок и проиграла Азаренко на «Ролан Гаррос»
Теннис / Roland Garros 2019 0

Белорусская теннисистка Виктория Азаренко вышла во второй круг Открытого чемпионата Франции, обыграв представительницу Латвии Елену Остапенко со счётом 6:4, 7:6 (7:4). Поединок продолжался 1 час 48 минут.

Виктория 4 раза подала навылет, совершила 3 двойные ошибки и реализовала 7 и 14 брейк-пойнтов. На счету её соперницы 1 эйс, 14 двойных ошибок и 6 брейков.

За выход в третий круг Азаренко поспорит с победительницей матча Наоми Осака (Япония, 1) — Анна Шмидлова (Словакия).

«Ролан Гаррос». Женщины. Первый круг
Бьянка Андрееску (Канада, 22) — Мари Бузкова (Чехия, LL) — 5:7, 6:4, 6:4.
Каролина Мухова (Чехия) — Анетт Контавейт (Эстония, 17) — 3:6, 6:2, 6:2.
Аманда Анисимова (США) — Армони Тан (Франция, WC) — 6:3, 6:1.
Каролин Гарсия (Франция, 24) — Мона Бартель (Германия) — 6:2, 6:4.
Куруми Нара (Япония, Q) — Далила Якупович (Словения) — 7:5, 5:7, 6:3.

28 мая 2019 года, вторник. 14:50 МСК
Ролан Гаррос (ж). 1-й круг
Матч окончен
Елена Остапенко
39
Латвия
Елена Остапенко
Е. Остапенко
0 : 2
Виктория Азаренко
43
Беларусь
Виктория Азаренко
В. Азаренко
1 2 3
           
4 6  
6 7  
           
28 мая 2019 года, вторник. 14:00 МСК
Ролан Гаррос (ж). 1-й круг
Матч окончен
Мари Бузкова
118
Чехия
Мари Бузкова
М. Бузкова
1 : 2
Бьянка Андрееску
23
Канада
Бьянка Андрееску
Б. Андрееску
1 2 3
           
7 4 4
5 6 6
           
28 мая 2019 года, вторник. 14:00 МСК
Ролан Гаррос (ж). 1-й круг
Матч окончен
Каролина Мухова
73
Чехия
Каролина Мухова
К. Мухова
2 : 1
Анетт Контавейт
17
Эстония
Анетт Контавейт
А. Контавейт
1 2 3
           
3 6 6
6 2 2
           
28 мая 2019 года, вторник. 14:30 МСК
Ролан Гаррос (ж). 1-й круг
Матч окончен
Аманда Анисимова
51
США
Аманда Анисимова
А. Анисимова
2 : 0
Армони Тан
265
Франция
Армони Тан
А. Тан
1 2 3
           
6 6  
3 1  
           
28 мая 2019 года, вторник. 14:45 МСК
Ролан Гаррос (ж). 1-й круг
Матч окончен
Каролин Гарсия
22
Франция
Каролин Гарсия
К. Гарсия
2 : 0
Мона Бартель
86
Германия
Мона Бартель
М. Бартель
1 2 3
           
6 6  
2 4  
           
28 мая 2019 года, вторник. 15:35 МСК
Ролан Гаррос (ж). 1-й круг
Матч окончен
Куруми Нара
238
Япония
Куруми Нара
К. Нара
2 : 1
Далила Якупович
105
Словения
Далила Якупович
Д. Якупович
1 2 3
           
7 5 6
5 7 3
           
Хачанов – последний из россиян в мужской сетке «Ролан Гаррос». Матчи 3-го дня
Осака, Халеп, Бушар, Азаренко, Остапенко, Соболенко, Зверев, а также россияне Хачанов и Касаткина сыграют в 3-й день «Ролан Гаррос».
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