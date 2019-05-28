Остапенко совершила 14 двойных ошибок и проиграла Азаренко на «Ролан Гаррос»

Белорусская теннисистка Виктория Азаренко вышла во второй круг Открытого чемпионата Франции, обыграв представительницу Латвии Елену Остапенко со счётом 6:4, 7:6 (7:4). Поединок продолжался 1 час 48 минут.

Виктория 4 раза подала навылет, совершила 3 двойные ошибки и реализовала 7 и 14 брейк-пойнтов. На счету её соперницы 1 эйс, 14 двойных ошибок и 6 брейков.

За выход в третий круг Азаренко поспорит с победительницей матча Наоми Осака (Япония, 1) — Анна Шмидлова (Словакия).

«Ролан Гаррос». Женщины. Первый круг

Бьянка Андрееску (Канада, 22) — Мари Бузкова (Чехия, LL) — 5:7, 6:4, 6:4.

Каролина Мухова (Чехия) — Анетт Контавейт (Эстония, 17) — 3:6, 6:2, 6:2.

Аманда Анисимова (США) — Армони Тан (Франция, WC) — 6:3, 6:1.

Каролин Гарсия (Франция, 24) — Мона Бартель (Германия) — 6:2, 6:4.

Куруми Нара (Япония, Q) — Далила Якупович (Словения) — 7:5, 5:7, 6:3.