Остапенко совершила 14 двойных ошибок и проиграла Азаренко на «Ролан Гаррос»

Белорусская теннисистка Виктория Азаренко вышла во второй круг Открытого чемпионата Франции, обыграв представительницу Латвии Елену Остапенко со счётом 6:4, 7:6 (7:4). Поединок продолжался 1 час 48 минут.
Виктория 4 раза подала навылет, совершила 3 двойные ошибки и реализовала 7 и 14 брейк-пойнтов. На счету её соперницы 1 эйс, 14 двойных ошибок и 6 брейков.
За выход в третий круг Азаренко поспорит с победительницей матча Наоми Осака (Япония, 1) — Анна Шмидлова (Словакия).
«Ролан Гаррос». Женщины. Первый круг
Бьянка Андрееску (Канада, 22) — Мари Бузкова (Чехия, LL) — 5:7, 6:4, 6:4.
Каролина Мухова (Чехия) — Анетт Контавейт (Эстония, 17) — 3:6, 6:2, 6:2.
Аманда Анисимова (США) — Армони Тан (Франция, WC) — 6:3, 6:1.
Каролин Гарсия (Франция, 24) — Мона Бартель (Германия) — 6:2, 6:4.
Куруми Нара (Япония, Q) — Далила Якупович (Словения) — 7:5, 5:7, 6:3.
|1
|2
|3
|
|4
|6
|
|6
|7
|1
|2
|3
|
|7
|4
|4
|
|5
|6
|6
|1
|2
|3
|
|3
|6
|6
|
|6
|2
|2
|1
|2
|3
|
|6
|6
|
|3
|1
|1
|2
|3
|
|6
|6
|
|2
|4
|1
|2
|3
|
|7
|5
|6
|
|5
|7
|3
- 28 мая 2019
-
17:06
-
16:35
-
16:25
-
16:14
-
15:31
-
15:21
-
14:26
-
14:02
-
13:20
-
13:05
-
12:35
-
12:22
-
11:46
-
11:33
-
10:59
-
10:34
-
10:34
-
10:02
-
09:54
-
09:11
-
09:02
-
00:51
-
00:07
- 27 мая 2019
-
23:41
-
23:19
-
21:38
-
20:29
-
20:23
-
19:49
-
18:47
-
18:38
-
18:16
-
17:31
-
17:03
-
16:56