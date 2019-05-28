А. Зверев в тяжелейшем матче обыграл Миллмана и вышел во 2-й круг «Ролан Гаррос»
Немецкий теннисист Александр Зверев (5) вышел во второй раунд Открытого чемпионата Франции. В тяжелейшем пятисетовом матче он обыграл австралийца Джона Миллмана – 7:6 (7:4), 6:3, 2:6, 6:7 (5:7), 6:3.
Продолжительность матча составила 4 часа 11 минут. На счету Зверева 15 эйсов, 13 двойных ошибок и 7 брейк-пойнтов из 17. Миллман — с 5 двойными ошибками и 7 брейками. Подач навылет австралиец не выполнил.
Следующим соперником немца станет шведский теннисист Микаэль Имер.
Действующим чемпионом «Ролан Гаррос» является вторая ракетка мира из Испании Рафаэль Надаль. В финале прошлогоднего розыгрыша он в трёх партиях выиграл у Доминика Тима из Австрии — 6:4, 6:3, 6:2.
Открытый чемпионат Франции—2019 завершится 9 июня.
28 мая 2019 года, вторник. 12:10 МСК
Ролан Гаррос (м). 1-й круг
Матч окончен
56
Джон Миллман
Д. Миллман
2 : 3
5
Александр Зверев
А. Зверев
|1
|2
|3
|4
|5
|
|6
|3
|6
|7
|3
|
|7
|6
|2
|6
|6
10 причин следить за «Ролан Гаррос» — 2019
Джокович бьётся за 2-й «Карьерный шлем», Надаль – за 12-й титул в Париже, Серена попытается догнать Корт, а россияне – «выстрелить».
- 28 мая 2019
-
17:06
-
16:35
-
16:25
-
16:14
-
15:31
-
15:21
-
14:26
-
14:02
-
13:20
-
13:05
-
12:35
-
12:22
-
11:46
-
11:33
-
10:59
-
10:34
-
10:34
-
10:02
-
09:54
-
09:11
-
09:02
-
00:51
-
00:07
- 27 мая 2019
-
23:41
-
23:19
-
21:38
-
20:29
-
20:23
-
19:49
-
18:47
-
18:38
-
18:16
-
17:31
-
17:03
-
16:56
Партнерский контент