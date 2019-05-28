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А. Зверев в тяжелейшем матче обыграл Миллмана и вышел во 2-й круг «Ролан Гаррос»

А. Зверев в тяжелейшем матче обыграл Миллмана и вышел во 2-й круг «Ролан Гаррос»
Теннис / Roland Garros 2019 0

Немецкий теннисист Александр Зверев (5) вышел во второй раунд Открытого чемпионата Франции. В тяжелейшем пятисетовом матче он обыграл австралийца Джона Миллмана – 7:6 (7:4), 6:3, 2:6, 6:7 (5:7), 6:3.

Продолжительность матча составила 4 часа 11 минут. На счету Зверева 15 эйсов, 13 двойных ошибок и 7 брейк-пойнтов из 17. Миллман — с 5 двойными ошибками и 7 брейками. Подач навылет австралиец не выполнил.

Следующим соперником немца станет шведский теннисист Микаэль Имер.

Действующим чемпионом «Ролан Гаррос» является вторая ракетка мира из Испании Рафаэль Надаль. В финале прошлогоднего розыгрыша он в трёх партиях выиграл у Доминика Тима из Австрии — 6:4, 6:3, 6:2.

Открытый чемпионат Франции—2019 завершится 9 июня.

28 мая 2019 года, вторник. 12:10 МСК
Ролан Гаррос (м). 1-й круг
Матч окончен
Джон Миллман
56
Австралия
Джон Миллман
Д. Миллман
2 : 3
Александр Зверев
5
Германия
Александр Зверев
А. Зверев
1 2 3 4 5
               
6 3 6 7 3
7 6 2 6 6
               
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