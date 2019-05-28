А. Зверев в тяжелейшем матче обыграл Миллмана и вышел во 2-й круг «Ролан Гаррос»

Немецкий теннисист Александр Зверев (5) вышел во второй раунд Открытого чемпионата Франции. В тяжелейшем пятисетовом матче он обыграл австралийца Джона Миллмана – 7:6 (7:4), 6:3, 2:6, 6:7 (5:7), 6:3.



Продолжительность матча составила 4 часа 11 минут. На счету Зверева 15 эйсов, 13 двойных ошибок и 7 брейк-пойнтов из 17. Миллман — с 5 двойными ошибками и 7 брейками. Подач навылет австралиец не выполнил.



Следующим соперником немца станет шведский теннисист Микаэль Имер.



Действующим чемпионом «Ролан Гаррос» является вторая ракетка мира из Испании Рафаэль Надаль. В финале прошлогоднего розыгрыша он в трёх партиях выиграл у Доминика Тима из Австрии — 6:4, 6:3, 6:2.

Открытый чемпионат Франции—2019 завершится 9 июня.