Второго игрока за два дня стошнило прямо на корте «Ролан Гаррос»

Американец Маккензи Макдональд с трудом перенёс матч первого раунда Открытого чемпионата Франции против японца Йосихито Нисиоки. 24-летний теннисист уступил со счётом 7:6 (9:7), 0:6, 6:4, 2:6, 3:6.



После проигранной четвёртой партии американец взял медицинский тайм-аут, а уже по году решающего сета его вырвало прямо на корте.



Интересно, что вчера ещё один американец испытывал аналогичные проблемы – Фрэнсис Тиафо проиграл в пяти партиях сербу Филипу Краиновича, а по ходу матча его рвало прямо на корт.



Действующим чемпионом «Ролан Гаррос» является испанец Рафаэль Надаль. В финале прошлогоднего розыгрыша он в трёх партиях выиграл у Доминика Тима из Австрии — 6:4, 6:3, 6:2. Текущий розыгрыш турнира завершится 9 июня.