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Блинкова в трёх сетах победила Гаспарян на старте Открытого чемпионата Франции

Блинкова в трёх сетах победила Гаспарян на старте Открытого чемпионата Франции
Теннис / Roland Garros 2019 0

В первом круге "Ролан Гаррос" россиянка Анна Блинкова, пробившаяся в основную сетку соревнований через квалификацию, взяла верх над соотечественницей Маргаритой Гаспарян — 6:3, 4:6, 8:6. Продолжительность встречи составила 2 часа 18 минут.

Блинкова выполнила 1 эйс, 5 раз ошиблась на подаче и реализовала 8 брейк-пойнтов из 18. В активе Гаспарян 5 подач навылет, 6 двойных ошибок и 7 сделанных брейков.

За выход в третий раунд «РГ» Блинкова поспорит с француженкой Каролин Гарсией (24), которая ранее одолела немку Мону Бартель — 6:2, 6:4.

Действующей чемпионкой грунтового турнира «Большого шлема» является румынка Симона Халеп. В прошлогоднем финале она выиграла у представительницы США Слоан Стивенс со счётом 3:6, 6:4, 6:1.

«Ролан Гаррос». Женщины. Первый круг
Хлоэ Паке (Франция) — Магда Линетт (Польша) — 6:3, 1:6, 2:6.

28 мая 2019 года, вторник. 15:00 МСК
Ролан Гаррос (ж). 1-й круг
Матч окончен
Анна Блинкова
117
Россия
Анна Блинкова
А. Блинкова
2 : 1
Маргарита Гаспарян
65
Россия
Маргарита Гаспарян
М. Гаспарян
1 2 3
           
6 4 8
3 6 6
           
28 мая 2019 года, вторник. 15:10 МСК
Ролан Гаррос (ж). 1-й круг
Матч окончен
Хлоэ Паке
166
Франция
Хлоэ Паке
Х. Паке
1 : 2
Магда Линетт
87
Польша
Магда Линетт
М. Линетт
1 2 3
           
6 1 2
3 6 6
           
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