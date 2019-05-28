Блинкова в трёх сетах победила Гаспарян на старте Открытого чемпионата Франции

В первом круге "Ролан Гаррос" россиянка Анна Блинкова, пробившаяся в основную сетку соревнований через квалификацию, взяла верх над соотечественницей Маргаритой Гаспарян — 6:3, 4:6, 8:6. Продолжительность встречи составила 2 часа 18 минут.
Блинкова выполнила 1 эйс, 5 раз ошиблась на подаче и реализовала 8 брейк-пойнтов из 18. В активе Гаспарян 5 подач навылет, 6 двойных ошибок и 7 сделанных брейков.
За выход в третий раунд «РГ» Блинкова поспорит с француженкой Каролин Гарсией (24), которая ранее одолела немку Мону Бартель — 6:2, 6:4.
Действующей чемпионкой грунтового турнира «Большого шлема» является румынка Симона Халеп. В прошлогоднем финале она выиграла у представительницы США Слоан Стивенс со счётом 3:6, 6:4, 6:1.
«Ролан Гаррос». Женщины. Первый круг
Хлоэ Паке (Франция) — Магда Линетт (Польша) — 6:3, 1:6, 2:6.
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