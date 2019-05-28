Хачанов пробился во второй круг «Ролан Гаррос»

На старте Открытого чемпионата Франции российский теннисист Карен Хачанов, посеянный под 10-м номером, в трёх сетах взял верх над немцем Седриком-Марселем Штебе — 6:1, 6:1, 6:4. Продолжительность матча составила 1 час 39 минут.

В активе 23-летнего уроженца Москвы 4 эйса, 5 ошибок на подаче и 6 реализованных брейк-пойнтов из 10. Штебе трижды подал навылет, допустил 3 двойные ошибки и не сделал ни одного брейка.

Во втором круге Хачанов встретится с победителем поединка Грегуар Баррер (Франция, WC) — Мэттью Эбден (Австралия).

Действующим чемпионом «Ролан Гаррос» является вторая ракетка мира из Испании Рафаэль Надаль. В финале прошлогоднего розыгрыша он в трёх партиях выиграл у австрийца Доминика Тима — 6:4, 6:3, 6:2.



Открытый чемпионат Франции—2019 завершится 9 июня.