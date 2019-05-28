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Хачанов пробился во второй круг «Ролан Гаррос»

Хачанов пробился во второй круг «Ролан Гаррос»
Теннис / Roland Garros 2019 0

На старте Открытого чемпионата Франции российский теннисист Карен Хачанов, посеянный под 10-м номером, в трёх сетах взял верх над немцем Седриком-Марселем Штебе — 6:1, 6:1, 6:4. Продолжительность матча составила 1 час 39 минут.

В активе 23-летнего уроженца Москвы 4 эйса, 5 ошибок на подаче и 6 реализованных брейк-пойнтов из 10. Штебе трижды подал навылет, допустил 3 двойные ошибки и не сделал ни одного брейка.

Во втором круге Хачанов встретится с победителем поединка Грегуар Баррер (Франция, WC) — Мэттью Эбден (Австралия).

Действующим чемпионом «Ролан Гаррос» является вторая ракетка мира из Испании Рафаэль Надаль. В финале прошлогоднего розыгрыша он в трёх партиях выиграл у австрийца Доминика Тима — 6:4, 6:3, 6:2.

Открытый чемпионат Франции—2019 завершится 9 июня.

28 мая 2019 года, вторник. 16:30 МСК
Ролан Гаррос (м). 1-й круг
Матч окончен
Карен Хачанов
11
Россия
Карен Хачанов
К. Хачанов
3 : 0
Седрик-Марсель Штебе
Германия
Седрик-Марсель Штебе
С. Штебе
1 2 3 4 5
               
6 6 6    
1 1 4    
               
Хачанов – последний из россиян в мужской сетке «Ролан Гаррос». Матчи 3-го дня
Осака, Халеп, Бушар, Азаренко, Остапенко, Соболенко, Зверев, а также россияне Хачанов и Касаткина сыграют в 3-й день «Ролан Гаррос».
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