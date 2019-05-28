40-летний Карлович и 37-летний Лопес установили рекорд «Ролан Гаррос»

Встреча первого круга Открытого чемпионата Франции между 40-летним хорватом Иво Карловичем и 37-летним испанцем Фелисьяно Лопесом вошла в историю турнира. Этот матч стал самым возрастным на «Ролан Гаррос», информирует пресс-служба соревнований. Уроженец Загреба выполнил 35 эйсов и выиграл в четырёх сетах со счётом 7:6 (7:4), 7:5, 6:7 (7:9), 7:5.
Карлович — самый возрастной теннисист с 1978 года, одержавший победу в матче турнира «Большого шлема».
За выход в третий круг хорват поспорит с австралийцем Джорданом Томпсоном, который на старте «РГ» взял верх над испанцем Алехандро Давидович Фокиной.
Действующим чемпионом «Ролан Гаррос» является вторая ракетка мира из Испании Рафаэль Надаль. В финале прошлогоднего розыгрыша он в трёх партиях выиграл у австрийца Доминика Тима.
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