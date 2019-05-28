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40-летний Карлович и 37-летний Лопес установили рекорд «Ролан Гаррос»

40-летний Карлович и 37-летний Лопес установили рекорд «Ролан Гаррос»
Теннис / Roland Garros 2019 0

Встреча первого круга Открытого чемпионата Франции между 40-летним хорватом Иво Карловичем и 37-летним испанцем Фелисьяно Лопесом вошла в историю турнира. Этот матч стал самым возрастным на «Ролан Гаррос», информирует пресс-служба соревнований. Уроженец Загреба выполнил 35 эйсов и выиграл в четырёх сетах со счётом 7:6 (7:4), 7:5, 6:7 (7:9), 7:5.

Карлович — самый возрастной теннисист с 1978 года, одержавший победу в матче турнира «Большого шлема».

За выход в третий круг хорват поспорит с австралийцем Джорданом Томпсоном, который на старте «РГ» взял верх над испанцем Алехандро Давидович Фокиной.

Действующим чемпионом «Ролан Гаррос» является вторая ракетка мира из Испании Рафаэль Надаль. В финале прошлогоднего розыгрыша он в трёх партиях выиграл у австрийца Доминика Тима.

28 мая 2019 года, вторник. 14:00 МСК
Ролан Гаррос (м). 1-й круг
Матч окончен
Иво Карлович
94
Хорватия
Иво Карлович
И. Карлович
3 : 1
Фелисьяно Лопес
108
Испания
Фелисьяно Лопес
Ф. Лопес
1 2 3 4 5
               
7 7 6 7  
6 5 7 5  
               
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