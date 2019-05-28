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Какой из костюмов Серены Уильямс нравится вам больше?

Какой из костюмов Серены Уильямс нравится вам больше?
Теннис / WTA 0

«Чемпионат» открывает опрос, в котором интересуется мнением читателей, какой костюм американкой теннисистки Серены Уильямс произвёл наибольшее впечатление.

Какой из костюмов Серены Уильямс нравится вам больше?
— с «Ролан Гаррос»—2019;
— с Australian Open 2019;
— с US Open 2018;
— с Уимблдона-2018;
— с «Ролан Гаррос»—2018;
— все хороши по-своему;
— не нравится ни один.

Напомним, на старте Открытого чемпионата Франции 23-кратная победительница турниров «Большого шлема» проиграла первый сет россиянке Виталии Дьяченко со счётом 2:6, но затем смогла переломить ход игры и разгромно выиграть две последующие партии — 6:1, 6:0. Во втором круге соперницей С. Уильямс станет японка Куруми Нара.

Принять участие в опросе можно на сайте Playbuzz.

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