Какой из костюмов Серены Уильямс нравится вам больше?

«Чемпионат» открывает опрос, в котором интересуется мнением читателей, какой костюм американкой теннисистки Серены Уильямс произвёл наибольшее впечатление.

Какой из костюмов Серены Уильямс нравится вам больше?

— с «Ролан Гаррос»—2019;

— с Australian Open 2019;

— с US Open 2018;

— с Уимблдона-2018;

— с «Ролан Гаррос»—2018;

— все хороши по-своему;

— не нравится ни один.

Напомним, на старте Открытого чемпионата Франции 23-кратная победительница турниров «Большого шлема» проиграла первый сет россиянке Виталии Дьяченко со счётом 2:6, но затем смогла переломить ход игры и разгромно выиграть две последующие партии — 6:1, 6:0. Во втором круге соперницей С. Уильямс станет японка Куруми Нара.

Принять участие в опросе можно на сайте Playbuzz.