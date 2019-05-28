Родина проиграла Кис на старте «Ролан Гаррос», Соболенко вышла во второй круг

В первом круге Открытого чемпионата Франции российская теннисистка Евгения Родина уступила американке Мэдисон Кис, посеянной под 14-м номером, со счётом 1:6, 2:6. Продолжительность противостояния составила 58 минут.

30-летняя уроженка Москвы не подавала навылет, допустила 1 двойную ошибку и не сделала ни одного брейка. В активе её визави 2 эйса, 1 ошибка на подаче и 4 реализованных брейк-пойнта из 8.

За выход в третий круг «Ролан Гаррос» Кис поборется с представительницей Австралии Присциллой Хон.

Действующей чемпионкой грунтового турнира «Большого шлема» является румынка Симона Халеп.

«Ролан Гаррос». Женщины. Первый круг

Арина Соболенко (Беларусь, 11) — Доминика Цибулкова (Словакия) — 7:5, 6:1

Эжени Бушар (Канада) — Леся Цуренко (Украина, 27) — 2:6, 2:6.