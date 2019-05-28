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Родина проиграла Кис на старте «Ролан Гаррос», Соболенко вышла во второй круг

Родина проиграла Кис на старте «Ролан Гаррос», Соболенко вышла во второй круг
Теннис / Roland Garros 2019 0

В первом круге Открытого чемпионата Франции российская теннисистка Евгения Родина уступила американке Мэдисон Кис, посеянной под 14-м номером, со счётом 1:6, 2:6. Продолжительность противостояния составила 58 минут.

30-летняя уроженка Москвы не подавала навылет, допустила 1 двойную ошибку и не сделала ни одного брейка. В активе её визави 2 эйса, 1 ошибка на подаче и 4 реализованных брейк-пойнта из 8.

За выход в третий круг «Ролан Гаррос» Кис поборется с представительницей Австралии Присциллой Хон.

Действующей чемпионкой грунтового турнира «Большого шлема» является румынка Симона Халеп.

«Ролан Гаррос». Женщины. Первый круг

Арина Соболенко (Беларусь, 11) — Доминика Цибулкова (Словакия) — 7:5, 6:1
Эжени Бушар (Канада) — Леся Цуренко (Украина, 27) — 2:6, 2:6.

28 мая 2019 года, вторник. 18:45 МСК
Ролан Гаррос (ж). 1-й круг
Матч окончен
Евгения Родина
70
Россия
Евгения Родина
Е. Родина
0 : 2
Мэдисон Кис
14
США
Мэдисон Кис
М. Кис
1 2 3
           
1 2  
6 6  
           
28 мая 2019 года, вторник. 16:55 МСК
Ролан Гаррос (ж). 1-й круг
Матч окончен
Арина Соболенко
11
Беларусь
Арина Соболенко
А. Соболенко
2 : 0
Доминика Цибулкова
41
Словакия
Доминика Цибулкова
Д. Цибулкова
1 2 3
           
7 6  
5 1  
           
28 мая 2019 года, вторник. 17:55 МСК
Ролан Гаррос (ж). 1-й круг
Матч окончен
Эжени Бушар
77
Канада
Эжени Бушар
Э. Бушар
0 : 2
Леся Цуренко
27
Украина
Леся Цуренко
Л. Цуренко
1 2 3
           
2 2  
6 6  
           
Хачанов – последний из россиян в мужской сетке «Ролан Гаррос». Матчи 3-го дня
Осака, Халеп, Бушар, Азаренко, Остапенко, Соболенко, Зверев, а также россияне Хачанов и Касаткина сыграют в 3-й день «Ролан Гаррос».
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