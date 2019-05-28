Хачанов рассказал, боится ли он потолстеть после завершения карьеры

Российский теннисист Карен Хачанов выразил надежду, что после завершения карьеры он не столкнётся с проблемой лишнего веса.
«Мой стандартный вес — 87 кг. Всегда весил 82 кг, когда был младше. Но последние несколько лет стало так, держусь в этом диапазоне. На диете не сижу. Ем ли после 18:00? Конечно.
Да, я боюсь потолстеть после завершения карьеры. Особенно ввиду того, сколько сейчас ем. Хочется, чтобы так же всё усваивалось и после окончания карьеры. Это зависит от меня. Если буду продолжать ходить в зал, заниматься и тратить столько же калорий, то, наверное, лишний вес мне не грозит. Но всё зависит от моего настроя и мотивации», — заявил Хачанов.
Напомним, в первом круге «Ролан Гаррос» Хачанов в трёх сетах разгромил немца Седрика-Марселя Штебе — 6:1, 6:1, 6:4.
Видео доступно на "Чемпионате".
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