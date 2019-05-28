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Осака, проигрывая 0:6, 5:6 на старте «РГ», одержала волевую победу над Шмидловой

Осака, проигрывая 0:6, 5:6 на старте «РГ», одержала волевую победу над Шмидловой
Теннис / Roland Garros 2019 0

В первом круге Открытого чемпионата Франции японка Наоми Осака (1) в упорной борьбе обыграла представительницу Словакии Анну Шмидлову — 0:6, 7:6 (7:4), 6:1. Теннисистки провели на корте 1 час 59 минут.

Первая ракетка мира выполнила 10 эйсов, трижды ошиблась на подаче и реализовала шесть брейк-пойнтов из десяти. Шмидлова 3 раза подала навылет, допустила 5 двойных ошибок и сделала 6 брейков.

Следующей соперницей Осаки станет Виктория Азаренко из Беларуси.

Также во второй раунд пробилась действующая чемпионка «Ролан Гаррос», румынка Симона Халеп, которая выиграла у австралийки Айлы Томлянович — 6:2, 3:6, 6:1.

«Ролан Гаррос». Женщины. Первый круг

Дарья Гаврилова (Австралия) — Александра Крунич (Сербия) — 3:6, 2:2 — Rt

28 мая 2019 года, вторник. 16:40 МСК
Ролан Гаррос (ж). 1-й круг
Матч окончен
Наоми Осака
1
Япония
Наоми Осака
Н. Осака
2 : 1
Анна Шмидлова
90
Словакия
Анна Шмидлова
А. Шмидлова
1 2 3
           
0 7 7 6
6 6 4 1
           
28 мая 2019 года, вторник. 19:05 МСК
Ролан Гаррос (ж). 1-й круг
Матч окончен
Симона Халеп
3
Румыния
Симона Халеп
С. Халеп
2 : 1
Айла Томлянович
47
Австралия
Айла Томлянович
А. Томлянович
1 2 3
           
6 3 6
2 6 1
           
28 мая 2019 года, вторник. 18:05 МСК
Ролан Гаррос (ж). 1-й круг
Матч окончен
Дарья Гаврилова
61
Австралия
Дарья Гаврилова
Д. Гаврилова
0 : 2
Rt
Александра Крунич
76
Сербия
Александра Крунич
А. Крунич
1 2 3
           
3 2  
6 2  
           
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