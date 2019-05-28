Осака, проигрывая 0:6, 5:6 на старте «РГ», одержала волевую победу над Шмидловой
В первом круге Открытого чемпионата Франции японка Наоми Осака (1) в упорной борьбе обыграла представительницу Словакии Анну Шмидлову — 0:6, 7:6 (7:4), 6:1. Теннисистки провели на корте 1 час 59 минут.
Первая ракетка мира выполнила 10 эйсов, трижды ошиблась на подаче и реализовала шесть брейк-пойнтов из десяти. Шмидлова 3 раза подала навылет, допустила 5 двойных ошибок и сделала 6 брейков.
Следующей соперницей Осаки станет Виктория Азаренко из Беларуси.
Также во второй раунд пробилась действующая чемпионка «Ролан Гаррос», румынка Симона Халеп, которая выиграла у австралийки Айлы Томлянович — 6:2, 3:6, 6:1.
«Ролан Гаррос». Женщины. Первый круг
Дарья Гаврилова (Австралия) — Александра Крунич (Сербия) — 3:6, 2:2 — Rt
28 мая 2019 года, вторник. 16:40 МСК
Ролан Гаррос (ж). 1-й круг
Матч окончен
1
Наоми Осака
Н. Осака
2 : 1
90
Анна Шмидлова
А. Шмидлова
|1
|2
|3
|
|0
|7 7
|6
|
|6
|6 4
|1
28 мая 2019 года, вторник. 19:05 МСК
Ролан Гаррос (ж). 1-й круг
Матч окончен
3
Симона Халеп
С. Халеп
2 : 1
47
Айла Томлянович
А. Томлянович
|1
|2
|3
|
|6
|3
|6
|
|2
|6
|1
28 мая 2019 года, вторник. 18:05 МСК
Ролан Гаррос (ж). 1-й круг
Матч окончен
61
Дарья Гаврилова
Д. Гаврилова
0 : 2
Rt
76
Александра Крунич
А. Крунич
|1
|2
|3
|
|3
|2
|
|6
|2
Хачанов – последний из россиян в мужской сетке «Ролан Гаррос». Матчи 3-го дня
Осака, Халеп, Бушар, Азаренко, Остапенко, Соболенко, Зверев, а также россияне Хачанов и Касаткина сыграют в 3-й день «Ролан Гаррос».
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14:26
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12:35
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12:22
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