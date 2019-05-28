Федерер получил в подарок футболку от нападающего «ПСЖ» Мбаппе

Третья ракетка мира 37-летний швейцарец Роджер Федерер встретился с форвардом футбольного клуба «ПСЖ» и сборной Франции Килианом Мбаппе.

Спортсмены пересеклись в Париже, где проходит грунтовый турнир «Большого шлема» — «Ролан Гаррос». Нападающий подарил теннисисту свою футболку.

«Рад встретиться с тобой», — написал Федерер в «Твиттере».

На старте Открытого чемпионата Франции по теннису Федерер нанёс поражение итальянцу Лоренцо Сонего со счётом 6:2, 6:4, 6:4. Во втором круге Роджер встретится с немцем Оскаром Отте. Матч пройдёт в среду, 29 мая.

Действующим чемпионом «Ролан Гаррос» является вторая ракетка мира из Испании Рафаэль Надаль. В финале прошлогоднего розыгрыша он выиграл у австрийца Доминика Тима. Нынешний турнир завершится 9 июня.

Запись доступна в «твиттере» Федерера.