Осака: никогда так не нервничала на корте, но я прошла испытание силы воли

Первая ракетка мира Наоми Осака назвала стартовый матч «Ролан Гаррос» с представительницей Словакии Анной Шмидловой самым нервным в своей жизни. Японская теннисистка уступала в ходе встречи — 0:6, 5:6, но в итоге выиграла поединок со счётом 0:6, 7:6 (7:4), 6:1.

«Я никогда в жизни так не нервничала во время матча. Думаю, вы могли это видеть в первом сете. Я буквально не могла послать ни один мяч в корт. Это очень странная для меня ситуация. Обычно нервозность уходит после старта, а сегодня она сопровождала меня весь поединок. В какой-то момент я почувствовала, что это испытание моей силы воли, в котором в итоге мне удалось победить.

Я могу назвать логичные причины такого стресса, но я не очень логичный человек, так что дело может быть в чём угодно. Логичные причины? Я впервые играю на турнире «Большого шлема» в качестве первой ракетки. Последние два ТБШ я выиграла, так что излишнее желание вновь победить плохо сказывается. Потом, я ещё никогда не играла на корте Филиппа Шатрие, и у меня возникает желание проявить себя», — приводит слова Осаки Metro.

Следующей соперницей японской теннисистки станет Виктория Азаренко из Беларуси.