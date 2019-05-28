Хачанов: когда пошёл дождь, появилось напряжение

Российский теннисист Карен Хачанов поделился впечатлениями от победы над немцем Седриком-Марселем Штебе со счётом 6:1, 6:1, 6:4 в первом круге Открытого чемпионата Франции,

«Начал матч очень хорошо. Не то чтобы я не ожидал — в последние 10 дней чувствовал себя уверенно. Так и начал. Поначалу и у соперника что-то не получалось, поскольку он давно не играл. В третьем сете он, может быть, чуть расслабился, пару геймов взял. И дождь пошёл, появилось напряжение. Я очень рад, что смог справиться и взять третий сет.



В каждом турнире хочешь показать хороший результат. Иногда получается, иногда нет. В последние несколько недель я гораздо лучше играю, чем до этого, какие-то провалы у меня были. Самое главное — готовиться к каждому матчу, стараться выкладываться на все сто процентов. В Париже я вообще хорошо выступаю последние несколько лет. Надеюсь, это придаст мне уверенности и я буду с каждым матчем играть лучше и лучше», — заявил Хачанов в интервью Eurosport.