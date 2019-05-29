Блинкова: когда крупно проигрываю в решающем сете, я просто расслабляюсь

Россиянка Анна Блинкова прокомментировала победу со счётом 6:3, 4:6, 8:6 в матче первого круга "Ролан Гаррос" с соотечественницей Маргаритой Гаспарян.

«Как заставить себя играть при счёте 0:4 в решающем сете? У меня такое получается не в первый раз. В этот момент я просто расслабляюсь и играю так, будто уже проиграла, просто мяч за мячом.

Мои ощущения, когда узнала, что в первом круге «Ролан Гаррос» предстоит встретиться с соотечественницей? Конечно, это немного по-другому, чем играть с иностранкой, но разница не сильная. Прежде всего хотелось пройти первый круг, остаться здесь подольше", — заявила Блинкова в интервью Eurosport.

Следующей соперницей Блинковой на «РГ» станет француженка Каролин Гарсия.