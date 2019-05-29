Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0)
Главная / Теннис / Новости /

Украинская теннисистка пожизненно отстранена за договорные матчи

Украинская теннисистка пожизненно отстранена за договорные матчи
Теннис / WTA 0

Tennis Integrity Unit (TIU) — организация, борющаяся с договорными матчами и коррупцией в теннисе, пожизненно отстранила украинскую спортсменку Елену Плоскину за договорные матчи.

Украинка, которая на момент дисквалификации занимала в женском одиночном рейтинге 821-е место, заплатит штраф в размере 20 тыс. долларов.

«Плоскина признана виновной в организации договорных матчей и связанными с ними преступлений.

Расследованием установлено, что она познакомила другую теннисистку с человеком, который предлагал материальное вознаграждение за согласие сыграть матч с определённым результатом. Преступление произошло в октябре 2016 года.

К тому же она признана виновной в том, что, обладая информацией, не сообщила о коррупционной деятельности и не стала сотрудничать с расследованием», — говорится на сайте TIU.

Самым высоким рейтингом Плоскиной в WTA было 698-е место, эту строчку в рейтинге она занимала в 2014 году.

Комментарии (0)
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент