Тяжелейшая волевая победа Осаки — в обзоре матчей первого круга «Ролан Гаррос»
В первом круге Открытого чемпионата Франции японка Наоми Осака в трёх сетах обыграла представительницу Словакии Анну Шмидлову со счётом 0:6, 7:6 (7:4), 6:1. Теннисистки провели на корте 1 час 59 минут.
Следующей соперницей Осаки станет Виктория Азаренко из Беларуси, которая на старте соревнований сломила сопротивление латвийки Елены Остапенко — 6:4, 7:6 (7:4). Матч продолжался 1 час 48 минут.
Во второй раунд также пробилась действующая чемпионка «Ролан Гаррос» румынка Симона Халеп. 27-летняя спортсменка за 1 час 37 минут одолела австралийку Айлу Томлянович со счётом 6:2, 3:6, 6:1. Далее Халеп сыграет с представительницей Польши Магдой Линетт.
Открытый чемпионат Франции — 2019 завершится 9 июня.
Видео доступно на "Чемпионате".
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