Азаренко: никогда не знаешь, чего ждать от Остапенко

Белорусская теннисистка Виктория Азаренко прокомментировала выход во второй круг Открытого чемпионата Франции. На старте соревнований она обыграла представительницу Латвии Елену Остапенко со счётом 6:4, 7:6 (7:4).

«Остапенко — одна из теннисисток, от которой не знаешь, чего ожидать. Она не даёт найти свой ритм. Конечно, для первого раунда это очень опасно, ведь нужно войти в турнир и набрать ход. С такой соперницей нужно лишь стараться найти путь к победе. Мне это удалось.

По ходу первого сета инициатива переходила из рук в руки, было много брейков. Мы обе здорово действуем на приёме, и поначалу я не могла найти ритм на подаче, поэтому ситуация так часто менялась. Но в концовке второго сета я действовала мощно.

Это моя первая победа на «Ролан Гаррос» за долгое время. Перед матчем я нервничала, думаю, это было заметно. Но я рада, что преодолела это препятствие и вышла в следующий круг", — цитирует Азаренко официальный сайт тура.

Во втором круге Виктория сыграет с японкой Наоми Осакой.