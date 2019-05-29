Осака — о матче с Азаренко: один из самых сложных поединков года
Японская теннисистка Наоми Осака поделилась ожиданиями от матча второго круга Открытого чемпионата Франции с представительницей Беларуси Викторией Азаренко. На старте соревнований первая ракетка мира одолела словачку Анну Шмидлову со счётом 0:6, 7:6 (7:4), 6:1.
Наоми и Виктория ранее встречались дважды. На Australian Open 2016 года Азаренко разгромила Осаку со счётом 6:1, 6:1. На турнире в Риме в 2018 году сильнее оказалась японка — 6:0, 6:3.
«В последнее время она играет отлично, так что игра точно не будет похожа на нашу встречу в Риме. Меня ожидает один из самых сложных матчей года», — цитирует Осаку официальный сайт тура.
Действующей победительницей грунтового турнира «Большого шлема» является румынка Симона Халеп.
Осака: никогда так не нервничала на корте, но я прошла испытание силы воли
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