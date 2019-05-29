Гантухова: не повторяйте за Федерером

Бывшая пятая ракетка мира словачка Даниэла Гантухова, в июле 2017 года объявившая о завершении карьеры, прокомментировала решение швейцарца Роджера Федерера взять дополнительный день отдыха перед матчем с немцем Оскаром Отте во втором круге «Ролан Гаррос».

«Это Роджер. Он очень расслаблен. Он знает, что демонстрирует прекрасный теннис на протяжении многих лет. Он знает, как готовиться к следующему матчу, и понимает, что поднять трофей над головой можно лишь через 13-14 дней, поэтому бережёт энергию.

Помню, как однажды мы полтора часа упорно тренировались на Уимблдоне. Тут пришёл Роджер, поработал 15-20 минут и сказав, что «отлично готов», ушёл. Вот насколько он уверен в себе.



Но я советую другим игрокам не повторять за Роджером. Это лишь второй день турнира, поэтому вам стоит поработать на корте. Это Роджер, и ему такой подход сходит с рук", — цитирует Гантухову Daily Express.

Действующим победителем «Ролан Гаррос» является испанец Рафаэль Надаль.