Собкин: стиль Медведева предсказуем

Борис Собкин, тренер Евгения Донского, бывший наставник Михаила Южного, прокомментировал неудачное выступление россиянина Даниила Медведева на «Ролан Гаррос» — 2019. Напомним, он уступил французу Пьер-Югу Эрберу, ведя со счётом 2:0.



«Согласен с тем, что стиль Медведева довольно предсказуем. Хотя и основывается на мощных ударах. Даниил действует больше от ситуации на корте, нежели сам её создаёт. Ему легко оппонировать теннисистам, играющим в основном на задней линии. А Эрбер разносторонен. Будучи хорошим парником, он не боится идти вперёд.



По классу Даня выше, спору нет. Но в каждом конкретном матче это отнюдь не всегда становится определяющим фактором», – заявил Собкин в интервью GoTennis.

10 причин следить за «Ролан Гаррос» — 2019 Джокович бьётся за 2-й «Карьерный шлем», Надаль – за 12-й титул в Париже, Серена попытается догнать Корт, а россияне – «выстрелить».