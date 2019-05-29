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Собкин: стиль Медведева предсказуем

Собкин: стиль Медведева предсказуем
Теннис / Roland Garros 2019 0

Борис Собкин, тренер Евгения Донского, бывший наставник Михаила Южного, прокомментировал неудачное выступление россиянина Даниила Медведева на «Ролан Гаррос» — 2019. Напомним, он уступил французу Пьер-Югу Эрберу, ведя со счётом 2:0.

«Согласен с тем, что стиль Медведева довольно предсказуем. Хотя и основывается на мощных ударах. Даниил действует больше от ситуации на корте, нежели сам её создаёт. Ему легко оппонировать теннисистам, играющим в основном на задней линии. А Эрбер разносторонен. Будучи хорошим парником, он не боится идти вперёд.

По классу Даня выше, спору нет. Но в каждом конкретном матче это отнюдь не всегда становится определяющим фактором», – заявил Собкин в интервью GoTennis.

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