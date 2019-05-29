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Шмидлова выполнила подачу, которую назвали худшей на «Ролан Гаррос»

Шмидлова выполнила подачу, которую назвали худшей на «Ролан Гаррос»
Теннис / Roland Garros 2019 0

Словацкая теннисистка Анна Шмидлова в матче первого круга Открытого чемпионата Франции проиграла лидеру посева представительнице Японии Наоми Осаке со счётом 6:0, 6:7 (4:7), 1:6. Во второй партии она допустила грубую ошибку, направив мяч при подаче не в тот квадрат.

Видео доступно в «твиттере» Eurosport.ru.

«Шмидлова перепутала квадраты и выполнила худшую подачу турнира. Такой фатальной ошибке сложно найти оправдания», — говорится в сообщении к видео.

Следующей соперницей Осаки станет Виктория Азаренко из Беларуси.

Действующей победительницей грунтового турнира «Большого шлема» является румынка Симона Халеп. В прошлогоднем финале уроженка Констанцы обыграла американку Слоан Стивенс со счётом 3:6, 6:4, 6:1.

Осака, проигрывая на старте «РГ» — 0:6, 5:6, одержала победу над Шмидловой
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