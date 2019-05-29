Майк Брайан — первый теннисист в истории с 500 неделями во главе рейтинга

Американский теннисист Майк Брайан проводит 501-ю неделю во главе парного рейтинга АТР. Таким образом, он стал первым теннисистом в истории, кому покорилось такое достижение. Ближайшим преследователем по данному показателю является его брат Боб (439 недель).

41-летний Майк Брайан — победитель 123 турниров категории АТР в парном разряде и олимпийский чемпион Лондона-2012. Уроженец Калифорнии 18 раз побеждал на парных мэйджорах, ещё четырежды выигрывал их в миксте.

В мужском одиночном разряде наибольшее количество недель в ранге первой ракетки мира провёл швейцарец Роджер Федерер (310).



В женском одиночном разряде первенствует немка Штеффи Граф с 377 неделями во главе рейтинга WTA. Дольше всего первой ракеткой мира в женском парном разряде была американка Мартина Навратилова (237 недель).