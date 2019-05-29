Свитолина без борьбы вышла в третий круг «Ролан Гаррос»

Украинская теннисистка Элина Свитолина, посеянная на Открытом чемпионате Франции под девятым номером, вышла в третий круг. Её соперница по матчу второго раунда — соотечественница Катерина Козлова — снялась с соревнований.

За выход в четвёртый раунд Свитолина поспорит либо с двукратной победительницей турниров «Большого шлема» испанкой Гарбинье Мугурусой, получившей 19-й номер посева, либо с представительницей Швеции Юханной Ларссон.

В первом круге Свитолина победила американку Винус Уильямс — 6:3, 6:3, а Козлова оказалась сильнее американки Бернарды Перы (Q) — 6:2, 7:6 (7:5).

Действующей победительницей грунтового турнира «Большого шлема» является румынка Симона Халеп. В прошлогоднем финале она обыграла представительницу США Слоан Стивенс со счётом 3:6, 6:4, 6:1.