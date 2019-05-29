Пэр: Джокович разбил больше ракеток, чем я. Намного больше

Французский теннисист Бенуа Пэр прокомментировал отношение болельщиков к нему.
«Все, кто меня знает, говорят, что Бенуа — хороший парень, тихий, не слишком нервный, однако есть образ, который прилип ко мне навсегда.
Кажется, что люди только и ждут, чтобы я бросил ракетку. Я делаю это, и они говорят: «Да, это Бенуа, которого мы знаем». Но нет же, это случается со всеми. Посмотрите на Джоковича — он разбивает больше ракеток, чем я! Намного больше! Я же, наоборот, был спокойнее, чем Новак, в этом году.
На корте бывают моменты, когда я говорю себе: «Ты ведь уже десять лет в туре». Часто проблемой становится лишь отсутствие мотивации», — цитирует Пэра Tennis World USA.
На прошлой неделе Бенуа стал победителем соревнований в Лионе (Франция). Этот успех позволил ему подняться на 38-ю строчку в рейтинге АТР.
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