Пэр: Джокович разбил больше ракеток, чем я. Намного больше

Французский теннисист Бенуа Пэр прокомментировал отношение болельщиков к нему.



«Все, кто меня знает, говорят, что Бенуа — хороший парень, тихий, не слишком нервный, однако есть образ, который прилип ко мне навсегда.



Кажется, что люди только и ждут, чтобы я бросил ракетку. Я делаю это, и они говорят: «Да, это Бенуа, которого мы знаем». Но нет же, это случается со всеми. Посмотрите на Джоковича — он разбивает больше ракеток, чем я! Намного больше! Я же, наоборот, был спокойнее, чем Новак, в этом году.



На корте бывают моменты, когда я говорю себе: «Ты ведь уже десять лет в туре». Часто проблемой становится лишь отсутствие мотивации», — цитирует Пэра Tennis World USA.

На прошлой неделе Бенуа стал победителем соревнований в Лионе (Франция). Этот успех позволил ему подняться на 38-ю строчку в рейтинге АТР.