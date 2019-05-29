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Кудерметова впервые вышла в третий круг турнира «Большого шлема»

Кудерметова впервые вышла в третий круг турнира «Большого шлема»
Теннис / Roland Garros 2019 0

Российская теннисистка Вероника Кудерметова вышла в третий круг Открытого чемпионата Франции, обыграв представительницу Казахстана Зарину Дияс со счётом 7:5, 6:1. Продолжительность противостояния составила 1 час 17 минут.

Вероника дважды подала навылет, совершила 2 двойные ошибки и реализовала 7 из 12 брейк-пойнтов. На счету её соперницы ни одного эйса, 2 двойные ошибки и 3 брейка. Россиянка впервые вышла в третий круг турнира «Большого шлема».

За выход в четвёртый раунд Кудерметова поспорит с победительницей матча Чжан Шуай (Китай) — Кайя Канепи (Эстония).

«Ролан Гаррос». Женщины. Второй круг
Гарбинье Мугуруса (Испания, 19) — Юханна Ларссон (Швеция) — 6:4, 6:1.
Элисе Мертенс (Бельгия, 20) — Диан Парри (Франция, WC) — 6:1, 6:3.
Слоан Стивенс (США, 7) — Сара Соррибес-Тормо (Испания) — 6:1, 7:6 (7:3).

Действующей победительницей грунтового турнира «Большого шлема» является румынка Симона Халеп. В прошлогоднем финале она обыграла представительницу США Слоан Стивенс со счётом 3:6, 6:4, 6:1.

29 мая 2019 года, среда. 12:05 МСК
Ролан Гаррос (ж). 2-й круг
Матч окончен
Вероника Кудерметова
68
Россия
Вероника Кудерметова
В. Кудерметова
2 : 0
Зарина Дияс
99
Казахстан
Зарина Дияс
З. Дияс
1 2 3
           
7 6  
5 1  
           
29 мая 2019 года, среда. 12:05 МСК
Ролан Гаррос (ж). 2-й круг
Матч окончен
Гарбинье Мугуруса
19
Испания
Гарбинье Мугуруса
Г. Мугуруса
2 : 0
Юханна Ларссон
172
Швеция
Юханна Ларссон
Ю. Ларссон
1 2 3
           
6 6  
4 1  
           
29 мая 2019 года, среда. 12:05 МСК
Ролан Гаррос (ж). 2-й круг
Матч окончен
Элисе Мертенс
20
Бельгия
Элисе Мертенс
Э. Мертенс
2 : 0
Диан Парри
Франция
Диан Парри
Д. Парри
1 2 3
           
6 6  
1 3  
           
29 мая 2019 года, среда. 12:05 МСК
Ролан Гаррос (ж). 2-й круг
Матч окончен
Слоан Стивенс
7
США
Слоан Стивенс
С. Стивенс
2 : 0
Сара Соррибес-Тормо
75
Испания
Сара Соррибес-Тормо
С. Соррибес-Тормо
1 2 3
           
6 7  
1 6  
           
Рафаэля Надаля лишили центрального корта. Матчи 4-го дня «Ролан Гаррос»
Плишкова, Надаль, Федерер, Бертенс, Циципас, Нисикори, Стивенс и Свитолина, а также россияне Потапова и Кудерметова открывают 2-й круг РГ.
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