Кудерметова впервые вышла в третий круг турнира «Большого шлема»

Российская теннисистка Вероника Кудерметова вышла в третий круг Открытого чемпионата Франции, обыграв представительницу Казахстана Зарину Дияс со счётом 7:5, 6:1. Продолжительность противостояния составила 1 час 17 минут.

Вероника дважды подала навылет, совершила 2 двойные ошибки и реализовала 7 из 12 брейк-пойнтов. На счету её соперницы ни одного эйса, 2 двойные ошибки и 3 брейка. Россиянка впервые вышла в третий круг турнира «Большого шлема».

За выход в четвёртый раунд Кудерметова поспорит с победительницей матча Чжан Шуай (Китай) — Кайя Канепи (Эстония).

«Ролан Гаррос». Женщины. Второй круг

Гарбинье Мугуруса (Испания, 19) — Юханна Ларссон (Швеция) — 6:4, 6:1.

Элисе Мертенс (Бельгия, 20) — Диан Парри (Франция, WC) — 6:1, 6:3.

Слоан Стивенс (США, 7) — Сара Соррибес-Тормо (Испания) — 6:1, 7:6 (7:3).

Действующей победительницей грунтового турнира «Большого шлема» является румынка Симона Халеп. В прошлогоднем финале она обыграла представительницу США Слоан Стивенс со счётом 3:6, 6:4, 6:1.