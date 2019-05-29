Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0)
Главная / Теннис / Новости /

А. Зверев — о матче с Имером: его брата я знаю лучше, чем самого Микаэля

А. Зверев — о матче с Имером: его брата я знаю лучше, чем самого Микаэля
Теннис / Roland Garros 2019 0

Немецкий теннисист Александр Зверев поделился мнением о сопернике по второму раунде «Ролан Гаррос». Немцу предстоит встреча с представителем Швеции Майклом Имером. В 2015 году теннисисты встречались на турнире в Стокгольме – со счётом 7:6 (11:9), 6:7 (5:7), 6:4 победу одержал Зверев.

«Помню тот матч. Была очень тяжёлая игра. Очевидно, с тех пор Микаэль стал играть лучше. К тому же, он уже прошёл квалификацию, набрал нужный темп и уверенность.

Уверен, будет классный матч. Кстати, я намного лучше знаю его брата — в прошлом году мы тренировались вместе (брат Микаэля Элиас также является профессиональным теннисистом)», — цитирует Зверева официальный сайт АТР.

В стартовом матче на «Ролан Гаррос» Александр оказался сильнее австралийца Джона Миллмана – 7:6 (7:4), 6:3, 2:6, 6:7 (5:7), 6:3.

Комментарии (0)
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент