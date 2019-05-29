А. Зверев — о матче с Имером: его брата я знаю лучше, чем самого Микаэля

Немецкий теннисист Александр Зверев поделился мнением о сопернике по второму раунде «Ролан Гаррос». Немцу предстоит встреча с представителем Швеции Майклом Имером. В 2015 году теннисисты встречались на турнире в Стокгольме – со счётом 7:6 (11:9), 6:7 (5:7), 6:4 победу одержал Зверев.



«Помню тот матч. Была очень тяжёлая игра. Очевидно, с тех пор Микаэль стал играть лучше. К тому же, он уже прошёл квалификацию, набрал нужный темп и уверенность.



Уверен, будет классный матч. Кстати, я намного лучше знаю его брата — в прошлом году мы тренировались вместе (брат Микаэля Элиас также является профессиональным теннисистом)», — цитирует Зверева официальный сайт АТР.

В стартовом матче на «Ролан Гаррос» Александр оказался сильнее австралийца Джона Миллмана – 7:6 (7:4), 6:3, 2:6, 6:7 (5:7), 6:3.