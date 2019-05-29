Тони Надаль ответил на вопрос о возможной работе с Федерером
Тони Надаль, дядя и бывший тренер испанца Рафаэля Надаля, поделился мыслями по поводу возможной совместной работы с Роджером Федерером.
«Что бы я ответил, если бы мне поступило такое предложение? Я не думаю, что я ему нужен – у него отличный тренер, классная команда.
Впрочем, я бы тренировал его иначе, не так, как Рафаэля. Поймите, что тренер должен дать своему подопечному то, что ему нужно. Роджер и Рафаэль разные, поэтому и подходы к ним нужны тоже разные.
Рафаэль был идеальным учеником. Он делал всегда и всё, что от него требовалось. Он никогда не думал о том, чтобы быть лучшим. Он знал, что является таким же человеком, как и все остальные люди», — цитирует Тони Надаля издание Tages Anzeiger.
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