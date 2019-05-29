Кудеметова: считаю заслуженным свой дебютный выход в третий круг мэйджоров

Российская теннисистка Вероника Кудерметова прокомментировала свой дебютный выход в третий раунд турниров «Большого шлема». Во втором круге «Ролан Гаррос» она обыграла представительницу Казахстана Зарину Дияс — 7:5, 6:1.

На матч была установка: играть активенее самой и не ждать игру от соперницы. По сравнению с первым кругом сегодня были другие условия, я была немного в других физических кондициях. К счастью, я справилась.



Дебютный выход в третий круг мэйджоров? Считаю что это заслуженно. Я много лет трудилась изо дня в день, много старалась. Сейчас я нахожусь в хорошей форме, поэтому считаю, что я достойна сыграть в третьем раунде», — заявила Кудерметова в интервью телеканалу Eurosport 2.



За выход в четвёртый раунд Вероника поспорит с эстонской теннисисткой Кайей Канепи.