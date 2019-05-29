Циципас добыл волевую победу над 86-й ракеткой мира во 2-м круге «Ролан Гаррос»
Греческий теннисист Стефанос Циципас (6) вышел в третий круг Открытого чемпионата Франции. В матче второго круга он оказался сильнее представителя Боливии Уго Дельена — 4:6, 6:0, 6:3, 7:5.
Продолжительность матча составила 2 часа 48 минут. На счету Циципаса 5 эйсов, 2 двойные ошибки и 8 брейк-пойнтов из 16. Его соперник, 86-я ракетка мира, не выполнил подач навылет, отметился 7 двойными ошибками и реализовал 3 брейк-пойнта.
Следующим соперником шестой ракетки мира станет победитель пары Филип Краинович (Сербия) — Роберто Карбальес-Баэна (Испания).
Действующим чемпионом «Ролан Гаррос» является испанец Рафаэль Надаль. В финале прошлогоднего розыгрыша он в трёх партиях выиграл у Доминика Тима из Австрии — 6:4, 6:3, 6:2.
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