Циципас добыл волевую победу над 86-й ракеткой мира во 2-м круге «Ролан Гаррос»

Греческий теннисист Стефанос Циципас (6) вышел в третий круг Открытого чемпионата Франции. В матче второго круга он оказался сильнее представителя Боливии Уго Дельена — 4:6, 6:0, 6:3, 7:5.



Продолжительность матча составила 2 часа 48 минут. На счету Циципаса 5 эйсов, 2 двойные ошибки и 8 брейк-пойнтов из 16. Его соперник, 86-я ракетка мира, не выполнил подач навылет, отметился 7 двойными ошибками и реализовал 3 брейк-пойнта.



Следующим соперником шестой ракетки мира станет победитель пары Филип Краинович (Сербия) — Роберто Карбальес-Баэна (Испания).



Действующим чемпионом «Ролан Гаррос» является испанец Рафаэль Надаль. В финале прошлогоднего розыгрыша он в трёх партиях выиграл у Доминика Тима из Австрии — 6:4, 6:3, 6:2.