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Циципас добыл волевую победу над 86-й ракеткой мира во 2-м круге «Ролан Гаррос»

Циципас добыл волевую победу над 86-й ракеткой мира во 2-м круге «Ролан Гаррос»
Теннис / Roland Garros 2019 0

Греческий теннисист Стефанос Циципас (6) вышел в третий круг Открытого чемпионата Франции. В матче второго круга он оказался сильнее представителя Боливии Уго Дельена — 4:6, 6:0, 6:3, 7:5.

Продолжительность матча составила 2 часа 48 минут. На счету Циципаса 5 эйсов, 2 двойные ошибки и 8 брейк-пойнтов из 16. Его соперник, 86-я ракетка мира, не выполнил подач навылет, отметился 7 двойными ошибками и реализовал 3 брейк-пойнта.

Следующим соперником шестой ракетки мира станет победитель пары Филип Краинович (Сербия) — Роберто Карбальес-Баэна (Испания).

Действующим чемпионом «Ролан Гаррос» является испанец Рафаэль Надаль. В финале прошлогоднего розыгрыша он в трёх партиях выиграл у Доминика Тима из Австрии — 6:4, 6:3, 6:2.

26 мая 2019 года, воскресенье. 13:45 МСК
Ролан Гаррос (м). 1-й круг
Матч окончен
Стефанос Циципас
6
Греция
Стефанос Циципас
С. Циципас
3 : 0
Максимильян Мартерер
116
Германия
Максимильян Мартерер
М. Мартерер
1 2 3 4 5
               
6 6 7 7    
2 2 6 4    
               
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