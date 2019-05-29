Свитолина нашла положительные моменты в травме соотечественницы Козловой

Украинка Элина Свитолина прокомментировала тот факт, что вышла в третий круг «Ролан Гаррос» без борьбы. Её соотечественница Катерина Козлова отказалась от выхода на матч второго раунда.



«В 9 часов я еще разминалась и не подозревала, что у Кати какие-то проблемы. Поэтому было немножко неожиданно для меня, что так случилось. Надеюсь, что у нее не так всё серьезно и она вернётся в тур как можно быстрее.



Четыре дня перерыва между матчами? Немножко странно, потому что перед этим у меня никогда такого не было. Будем стараться адаптировать физическую подготовку. Возможно, это даже хорошо для моего колена, что есть немножко больше дней для отдыха, и я смогу восстановиться и быть готовой к следующему матчу. Сегодня будем играть тренировочные сеты, потому что надо держать себя в игровой форме, особенно на «Большом Шлеме», — цитирует Свитолину «Большой теннис Украины».



За выход в четвёртый круг грунтового мэйджора Элина поспорит с испанкой Гарбинье Мугурусой.

Свитолина без борьбы вышла в третий круг «Ролан Гаррос»