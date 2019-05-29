Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0)
Главная / Теннис / Новости /

Свитолина нашла положительные моменты в травме соотечественницы Козловой

Свитолина нашла положительные моменты в травме соотечественницы Козловой
Теннис / Roland Garros 2019 0

Украинка Элина Свитолина прокомментировала тот факт, что вышла в третий круг «Ролан Гаррос» без борьбы. Её соотечественница Катерина Козлова отказалась от выхода на матч второго раунда.

«В 9 часов я еще разминалась и не подозревала, что у Кати какие-то проблемы. Поэтому было немножко неожиданно для меня, что так случилось. Надеюсь, что у нее не так всё серьезно и она вернётся в тур как можно быстрее.

Четыре дня перерыва между матчами? Немножко странно, потому что перед этим у меня никогда такого не было. Будем стараться адаптировать физическую подготовку. Возможно, это даже хорошо для моего колена, что есть немножко больше дней для отдыха, и я смогу восстановиться и быть готовой к следующему матчу. Сегодня будем играть тренировочные сеты, потому что надо держать себя в игровой форме, особенно на «Большом Шлеме», — цитирует Свитолину «Большой теннис Украины».

За выход в четвёртый круг грунтового мэйджора Элина поспорит с испанкой Гарбинье Мугурусой.

Свитолина без борьбы вышла в третий круг «Ролан Гаррос»
10 причин следить за «Ролан Гаррос» — 2019
Джокович бьётся за 2-й «Карьерный шлем», Надаль – за 12-й титул в Париже, Серена попытается догнать Корт, а россияне – «выстрелить».
Комментарии (0)
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент