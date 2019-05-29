Козлова — о снятии с «Ролан Гаррос»: у меня трещина в ребре из-за кашля

Украинская теннисистка Катерина Козлова прокомментировала свой отказ от выхода на матч второго раунда «Ролан Гаррос». Её соотечественница Элина Свитолина прошла в третий круг без борьбы.
«После матча первого круга на следующий день у меня сильно ухудшился кашель, я начала просто очень сильно кашлять. Вчера утром я начала чувствовать боль в ребре, и она ухудшалась с каждым часом. Я попыталась потренироваться, но мне ещё хуже стало. Потом физиотерапевт уже ничего не мог сделать. Вчера мы пошли на УЗИ к врачу, и на данный момент обследование показывает у меня «stress fracture», миниатюрную, меньше миллиметра, трещину в ребре из-за кашля. Потому что из-за кашля мышцы тянут ребро и из-за этого очень сильные боли. Я, конечно, ещё буду это проверять.
Но я не стала сниматься вчера, думала, что, может, сегодня буду меньше кашлять. Но мне стало ещё хуже, ещё больнее, я ночью почти не спала, потому что каждое движение практически мне больно делать, кашель тоже ухудшился. Сначала мне нужно вылечить кашель, чтобы мышцы меньше дергали ребро. Я пробовала вчера обезболить, но обезболивающие не помогли мне особо. Я встретилась утром ещё раз с физиотерапевтом и снялась с утра. Мне было даже больно идти, чуть пресс напрягается, и сразу тянет, это очень больно.
Накануне «Ролан Гаррос», я так понимаю, у меня были, скорее всего, и вирус, и бактерия вместе. Я пила антибиотики, и мне стало легче, температура ушла, я приехала сюда и с четверга тренировалась по часу в день. Я не чувствовала себя лучше, но на корте могла немного двигаться. К матчу первого круга я не была готова на сто процентов, но я вышла в более-менее состоянии играть, кашель не был настолько сильным. На следующий день у меня всё опустилось, судя по всему, в бронхи», — цитирует Козлову «Большой теннис Украины».
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