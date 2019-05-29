Потапова проиграла Вондроушовой во втором круге Открытого чемпионата Франции

Российская теннисистка Анастасия Потапова не смогла выйти в третий раунд «Ролан Гаррос». В двух партиях она уступила чешской теннисистке Маркете Вондроушовой — 4:6, 0:6.



Продолжительность матча составила 1 час 13 минут. На счету Потаповой 1 эйс, 2 двойные ошибки и 1 брейк-пойнт из 6. 19-летняя Вондроушова отметилась 3 подачами навылет, 2 двойными ошибками и 5 брейками.



Следующей соперницей Вондроушовой станет испанская теннисистка Карла Суарес-Наварро (28). Стоит отметить, что Потапова продолжит выступление на грунтовом мэйджоре — в парном разряде она сыграет в дуэте с украинкой Даяной Ястремской.



Действующей победительницей грунтового турнира «Большого шлема» является румынка Симона Халеп. В финале прошлогоднего розыгрыша она оказалась сильнее представительницы США Слоан Стивенс со счётом 3:6, 6:4, 6:1.

Кудерметова впервые вышла в третий круг турнира «Большого шлема»